L’Ain s’engage pour l’emploi des handicapés

Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique s’élève cette année à 5,83 %, frôlant le taux légal de 6 %. Les employeurs sont de plus en plus sensibles et volontaires quant au recrutement et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Avec un taux d’emploi de 6,6 %, le Département de l’Ain dépasse l’obligation légale, ce qui ne l’empêche pas de signer sa 4e convention avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Cette convention triennale avec le FIPHFP, qui permettra le cofinancement de la politique RH-Handicap du Département, s’articule autour de trois axes : recrutement, maintien dans l’emploi et information-sensibilisation. Pour financer l’ensemble, le budget total alloué par le FIPHFP s’élève à 350 K€. Le Département, quant à lui, finance le dispositif à hauteur de 490 K€. « Nous sommes toujours déterminés à poursuivre notre action en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. C’est avec volontarisme que nous reconduisons ce plan d’action pluriannuel de trois ans », déclare Jean Deguerry, président du Conseil départemental.